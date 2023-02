Untersuchungshaft nach Vorfall in Kaserne in Höxter

Höxter (dpa/lnw)

Nach einem Vorfall in einer Kaserne der Bundeswehr in Höxter sitzt ein 24-Jähriger in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam am Donnerstag mit. Der Mann soll am Dienstag mit seinem Auto auf das Kasernengelände gefahren sein und dort einen Soldaten aus einem Fahrzeug gezogen und ihn angegriffen haben.

Von dpa