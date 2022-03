Unternehmen: Schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälischen Unternehmen haben angesichts der Klimaziele der Politik schnellere Genehmigungsprozesse gefordert. Der Veränderungs- und Zeitdruck sei angesichts der weltweit ambitioniertesten Klimaziele für die Unternehmen immens, sagte Unternehmerpräsident Arndt G. Kirchhoff am Mittwoch in Düsseldorf. Den fundamentalen Wandel der Wirtschaft ökonomisch, ökologisch und sozial zu stemmen, könne anspruchsvoller nicht sein. «Zwingende Voraussetzung für all dies sind viel schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren», sagte der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW. Dies gelte etwa für den Ausbau der Erneuerbaren Energien oder den Aufbau von Stromnetzen und Speicherkapazitäten. Der Verband ist die Spitzenorganisation von 129 Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden in NRW.

Von dpa