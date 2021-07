Unsanfte Landung im ersten Stock: Auto kracht auf Balkon

Eine 31 Jahre alte Frau ist mit ihrem Wagen auf einen Balkon im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses gekracht. Auf einem Foto war zu sehen, wie das Auto in Bad Driburg (Kreis Höxter) mit der Vorderachse auf dem Balkon und mit dem Heck im Gebüsch darunter stand. Ein Fenster ging dabei zu Bruch. Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» berichtet.

Die 31-Jährige habe sich aus dem senkrecht stehenden Auto befreien können, teilte die Polizei mit. Sie wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge hatte die Fahrerin am Mittwochmorgen aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie sei mit dem Fahrzeug in einer scharfen Rechtskurve von der Straße abgekommen und geradeaus in eine Böschung gefahren, wodurch das Auto in die Luft geschleudert worden sei. Der Balkon des Hauses habe durch die Feuerwehr abgestützt werden müssen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.