«Uns helfen nur Punkte»: Bielefeld-Coach fordert Topleistung

Bielefeld (dpa/lnw)

Trainer Daniel Scherning vom Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld appelliert vor dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Dienstag (18.30 Uhr) an den Ehrgeiz seiner Profis. «Wir brauchen eine individuelle Topleistung eines jeden Spielers, der startet, und wir brauchen die Energie von der Bank. Wir müssen als ganze Mannschaft unsere beste Leistung bringen, dann können wir was holen», sagte der 39 Jahre alte Coach am Montag und verwies vor dem Ostwestfalen-Duell auf die prekäre sportliche Situation.

Von dpa