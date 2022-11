Uniper setzt außerordentliche Hauptversammlung an

Sie soll am 19. Dezember stattfinden, teilte der Konzern am Freitag in Düsseldorf mit. Sie wird rein virtuell durchgeführt. Uniper hatte Ende Oktober den Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals angezeigt. Aktienrechtlich zieht dies die Pflicht zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung nach sich. Dann will das Management über den Verlust informieren und die Lage des Unternehmens erläutern.