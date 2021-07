Uniklinik: Dauerregen und Umbauarbeiten bereiten Probleme

Die Uniklinik Münster muss wegen der Wetterlage derzeit den Betrieb reduzieren. Der Dauerregen mit hoher Luftfeuchtigkeit und die seit längeren geplanten Bauarbeiten an der Fernheizungsanlage führen zu Problemen, wie die Uniklinik am Mittwoch mitteilte. Innerhalb des Zentralklinikums kann demnach die Luftfeuchtigkeit derzeit nicht reguliert werden. In den Operationssälen sei daher aufgrund von Kondensatbildung kein hygienisch einwandfreier Betrieb möglich. Verschiebbare Operationen würden deshalb bis zum Wochenende abgesagt. Die Umbauarbeiten an der Fernwärmeleitung seien bis dahin abgeschlossen.

Medizinisch dringende Fälle können aber weiterhin operiert werden, heißt es. Dazu werden Operationssäle in anderen, nicht betroffenen Gebäuden der Klinik genutzt. Auch die sonstige Patientenversorgung sei nicht betroffen.