Unfall von Bus und Straßenbahn: 39 Verletzte

Oberhausen (dpa/lnw)

Nach dem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einer Straßenbahn in Oberhausen am Donnerstagvormittag ist die Zahl der Verletzten auf 39 gestiegen. Offenbar hätten sich Betroffene noch später gemeldet oder selbstständig Krankenhäuser aufgesucht, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Am Unfalltag war von 30 Verletzten die Rede gewesen, darunter einem lebensgefährlich verletzten Mann. Dieser Fahrgast sei inzwischen außer Gefahr, sagte der Sprecher.

Von dpa