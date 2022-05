Unfall mit Schulbus und Transporter: Ein Schwerverletzter

Borken (dpa/lnw)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Kleintransporter in Borken-Hoxfeld ist der Fahrer des Transporters schwer verletzt worden. In dem Bus wurden am Montagmorgen acht Grundschulkinder transportiert, von denen vier ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt wurden, wie die Polizei mitteilte. Die Kinder wurden vor Ort medizinisch betreut und dann ihren Eltern übergeben.

Von dpa