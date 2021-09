Unfall mit Schulbus: 16 Kinder in Borgholzhausen verletzt

Borgholzhausen (dpa/lnw)

Bei einem Auffahrunfall mit einem Schulbus sind am Dienstagmorgen in Borgholzhausen (Kreis Gütersloh) 16 Kinder und zwei Erwachsene leicht verletzt worden. Der 68-jährige Busfahrer, der mit 82 Kindern und Jugendlichen auf dem Weg zu einer Gesamtschule unterwegs war, fuhr aus bislang unbekannten Gründen zwei stehenden Autos auf, berichtete die Polizei. Deren Fahrerinnen und 13 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren kamen unmittelbar danach in Krankenhäuser. Die übrigen Schüler wurden mit einem Ersatzbus zum Unterricht gefahren, hieß es.

Von dpa