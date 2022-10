Unfall mit Gefangenentransporter: Drei Insassen verletzt

Mettmann (dpa/lnw)

Beim Unfall eines Gefangenentransporters sind am Dienstag in Haan bei Wuppertal drei Menschen verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Mann, der von Mülheim an der Ruhr ins Gefängnis nach Wuppertal gebracht werden sollte, der Fahrer und ein JVA-Beamter seien jeweils mit einem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei in Mettmann erklärte, es gebe keinen Hinweis auf einen versuchten Gefangenenausbruch.

Von dpa