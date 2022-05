Unbeständiges Wetter am Wochenende in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Wochenende verbreitet wechselhaftes Wetter. «Es wird immer wieder mal Niederschläge geben, aber auch trockene Abschnitte», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag in Essen.

Von dpa