Unbekannter stiehlt sehbehinderter Frau Brieftasche

Ein Unbekannter hat in Ahlen (Kreis Warendorf) einer sehbehinderten Frau das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen.

Die Frau mit Blindenstock hielt sich am Sonntagnachmittag auf dem Marktplatz der Stadt auf, als der Dieb zugriff, wie die Polizei am Montag mitteilte. Danach flüchtete er, soll aber von einem Zeugen fotografiert worden sein. Ein weiterer Zeuge sei dem Täter gefolgt. Beide Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen unter der Rufnummer 02382/965-0 zu melden.