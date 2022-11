Unbekannter bewirft Zug in Dortmund mit Stein

Dortmund (dpa/lnw)

Ein Unbekannter soll einen Regionalzug am Dortmunder Hauptbahnhof mit einem Stein beworfen und dadurch die Frontscheibe beschädigt haben. Kurz nach der Ausfahrt der RE 1 sei der Unbekannte aus einem Gebüsch gekommen und habe dann auf die Windschutzscheibe des Zuges gezielt, teilte die Polizei am Montag mit. In der Scheibe sei ein Steinschlag entstanden.

Von dpa