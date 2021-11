Unbekannte werfen Scheibe von Streifenwagen mit Steinen ein

Unbekannte haben in Dormagen die Heckscheibe eines Streifenwagens mit Pflastersteinen eingeworfen, während die Beamten gerade einem Anruf wegen Ruhestörung nachgingen.

Als die Polizisten zu ihrem Wagen zurückkamen, entdeckten sie die Zerstörung. Wie die Polizei am Donnerstag über den Vorfall am Mittwochabend mitteilte, trafen die Beamten noch einige Jugendliche an - die aber sagten, sie hätten nichts mitbekommen. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.