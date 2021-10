Unbekannte verwüsten Gedenkstätte im Hürtgenwald

Unbekannte haben die unbewachte Gedenkstätte Hürtgenwald in der Eifel beschädigt. Sie hätten eine Ausstellungstafel von der Wand geholt und eine weitere eingerissen, teilte die Polizei in Düren am Dienstag mit.

Der Angriff war am Samstagabend vom Verwalter der Gedenkstätte bemerkt worden. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Gedenkstätte erinnert an eine Schlacht am Ende des Zweiten Weltkriegs, in der Tausende US-amerikanische und deutsche Soldaten starben. Es gibt mehrere Gedenkorte, darunter auch Soldatenfriedhöfe. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.