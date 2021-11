Unbekannte stehlen sakrale Gegenstände aus Kirche in Bochum

Bochum (dpa/lnw)

Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen sind Unbekannte in die Kirche St. Marien in Bochum-Langendreer eingebrochen und haben Beute gemacht. Bei dem Einbruch, der zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen geschah, seien diverse sakrale Gegenstände gestohlen worden, sagte der zuständige Pater David Ringel der Zeitung «WAZ» (Samstag). «Sie sind zuerst ins Gemeindehaus eingedrungen und - offenbar durch Kenntnis - zu dem Schlüssel gelangt, mit dem sich der Tresor öffnen lässt, in dem alle Schlüssel der Gemeinde hängen», berichtete Ringel.

Von dpa