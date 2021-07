Unbekannte haben einem Mann aus Bergisch Gladbach (NRW) Kryptowährung im Wert von 390.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erstattete der 34-Jährige Anzeige und gab an, die Täter hätten sich vor wenigen Wochen Zugriff zu seinem Kryptowährungskonto verschafft. Wie genau den Tätern der Diebstahl gelang, konnte die Polizei am Mittwoch nicht sagen.