Unbekannte sprengen mehrere Zigarettenautomaten in NRW

Warburg (dpa/lnw)

Bislang unbekannte Täter haben in Warburg an der Landesgrenze zu Hessen einen Zigarettenautomaten gesprengt. Dabei erbeuteten sie Bargeld, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anwohner hatten am Montagabend kurz vor Mitternacht einen lauten Knall gehört. Nach der Explosion beobachteten Zeugen zwei dunkel gekleidete Männer. Die Polizei des Kreises Höxter sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Von dpa