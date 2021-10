Unbekannte sprengen Geldautomaten: Hoher Schaden

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten in Remscheid gesprengt und einen hohen Sachschaden angerichtet. Anwohner wählten den Notruf, nachdem sie laute Knallgeräusche an dem freistehenden Gebäude gehört hatten, teilte die Polizei mit. Demnach wurden zwei oder drei Männer beobachtet, die mit einem «vermutlich hochmotorisierten, dunklen Fahrzeug» flüchteten.

Die Polizei fahndete - unter anderem mit einem Hubschrauber - am Montag bislang vergeblich nach den Tätern. Durch die Detonation wurde das Gebäude, in dem sich neben dem Geldautomaten auch eine Versicherungsfiliale befindet, stark beschädigt. Auch an in der Nähe geparkten Fahrzeugen entstand ein Schaden. Ein Statiker soll nun das Gebäude untersuchen. Ob die Täter Beute machten, war zunächst unklar.