Unbekannte sprengen erneut Geldautomaten

Die Zahl der Sprengattacken auf Geldautomaten ist in NRW in die Höhe geschossen. Im Vergleich zu 2021 hat sich die Zahl der Vorfälle in den ersten Wochen mehr als verfünffacht. Nach einer Explosion in Altenberge sind die Täter weiter auf der Flucht.

Von dpa