Unbekannte setzen Streifenwagen in Tiefgarage in Brand

Unbekannte haben in einer Tiefgarage zwei Streifenwagen der Polizei in Brand gesetzt.

Unbekannte haben am Freitag in einer Tiefgarage in Altena (Märkischer Kreis) zwei Streifenwagen der Polizei in Brand gesetzt. Das Feuer, das die beiden Fahrzeuge vollkommen zerstörte, wurde gegen 12.30 Uhr entdeckt, wie die Polizei mitteilte. In dem Komplex befinden sich neben der Polizeiwache auch Geschäfte und Wohnungen. Das Gebäude wurde weitgehend evakuiert, die Feuerwehr löschte den Brand und zog die Fahrzeuge ins Freie. Verletzt wurde niemand. Alle Mieter und Nutzer des Gebäudes konnten nach den Löscharbeiten in ihre Räume zurückkehren.

Rund um den Brandort entstanden lange Staus. Die Lenneuferstraße war bis gegen 15.00 Uhr blockiert. Die Schadenshöhe schätzen die Beamten auf mehr als 100.000 Euro. Zum möglichen Schäden an der Tiefgarage könnten noch keine Angaben gemacht werden, hieß es. Der Staatsschutz in Hagen nahm die Ermittlungen auf, Zeugen werden gesucht.