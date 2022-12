Unbekannte haben in Gladbeck eine Gaststätte ausgeraubt.

Die Täter hätten am Dienstagabend eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Geld aus der Kasse gestohlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Danach flüchteten sie demnach mit der Beute in Richtung Innenstadt. Laut Zeugenaussage handelte es sich um zwei Männer. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg.