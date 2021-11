Unbekannte giftige Substanz auf Bauernhof: Großeinsatz

Inden (dpa/lnw)

Eine zunächst unbekannte giftige Substanz auf dem Gelände eines alten Bauernhofes in Inden (Kreis Düren) hat zahlreiche Feuerwehrkräfte in Schutzanzügen und unter Atemschutz auf den Plan gerufen. Wie der Sprecher der Feuerwehr Kreis Düren mitteilte, waren am Donnerstagnachmittag bei Flexarbeiten in einer alten Scheune ein Metallpulver und etwas Kunststoff entzündet worden - als die Substanz mit Luft in Verbindung kam, reagierte sie sofort. Drei Menschen, die bei den Aufräumarbeiten mit dem Gemisch in Kontakt kamen, wurden leicht verletzt und mit Atemreizungen in Krankenhäuser gebracht. Zuvor hatte die «Aachener Zeitung» berichtet.

Von dpa