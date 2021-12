Unbekannte Einbrecher geben sich «auffällig freundlich»

Petershagen (dpa/lnw)

Während eines Einbruchs in Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke haben sich zwei unbekannte Täter «auffällig freundlich» gegenüber den Bewohnern verhalten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren zwei maskierte Männer am Sonntagmorgen in das Wohnhaus gelangt. Daraufhin weckten sie zunächst die 86-jährige Bewohnerin. Danach drängten sie den 57-jährigen Sohn der Bewohnerin in das Schlafzimmer. Dabei sollen die Täter jedoch «auffällig freundlich» gewesen sein. Sie sollen Mutter und Sohn nicht bedroht, sondern betont haben, dass ihnen nichts geschehen werde. Bevor sie flüchteten, nahmen sie Bargeld und Schmuck mit.

Von dpa