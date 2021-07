Umweltministerium unterstützt Flut-Kommunen bei Entsorgung

Sperrmüll aus überfluteten Wohnungen liegt in der Fußgängerzone.

Das nordrhein-westfälische Umweltministerium unterstützt die von Unwetter betroffenen Kommunen und Krisenstäbe bei der Organisation der Abfallentsorgung. Dazu sei jetzt eine eigene Koordinierungsstelle eingerichtet worden, teilte die Staatskanzlei am Freitag in Düsseldorf mit.

Die betroffenen Kommunen könnten sich an die Bezirksregierungen wenden und schriftlich mitteilen, welche Unterstützung sie wie lange beim Einsammeln und Entsorgen von Müll benötigen - etwa Fahrzeuge, Geräte, Personal oder Entsorgungsmöglichkeiten in Müllverbrennungsanlagen. Die Mittelbehörden bündeln die Anfragen und leiten sie an die Koordinierungsstelle weiter, die dann Kapazitätsfragen mit der Entsorgungswirtschaft klärt.