Umstürzende Bäume treffen Auto und Linienbus in Neuss

Bei zwei Unfällen mit umgefallenen Bäumen ist am Freitagabend in Neuss ein Mensch verletzt worden. Der Fahrer eines Linienbusses erlitt einen Schock, nachdem im Bezirk Grefrath ein Baum sein Fahrzeug getroffen hatte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Bus der Stadtwerke entstand massiver Sachschaden, wie es hieß.

