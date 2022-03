Umstrittenes Gebet für Russland und Ukraine in Rom und Köln

Rom/Köln (dpa)

Papst Franziskus will am Freitag mit einem ebenso seltenen wie umstrittenen Kirchenritual ein Zeichen im Ukraine-Krieg setzen. Im Petersdom in Rom will er «Russland und die Ukraine dem Unbefleckten Herzen Mariens weihen», wie der Vatikan mitteilte. Gleichzeitig hat der Papst alle Bischöfe der Welt eingeladen, sich ebenfalls daran zu beteiligen. In Deutschland hat Kardinal Rainer Maria Woelki angekündigt, das Weihegebet am Freitag (17.00 Uhr) im Kölner Dom zu sprechen.

Von dpa