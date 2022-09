Unfall mit Bielefelder Streifenwagen und Roller wird Thema im Landtag

Der umstrittene Polizeieinsatz in Bielefeld wird Thema im Innenausschuss des Landtags. Auf einem Handyvideo war zu sehen, wie ein Streifenwagen einen Motorroller ausbremst - der in das Auto kracht. Die drei beteiligten Polizisten sollen den Vorfall völlig anders zu Protokoll gegeben haben.

NRW-SPD fordert für Innenausschuss am 22. September Bericht an - Staatsanwaltschaft ermittelt

In einer ersten Polizeimitteilung hieß es, die Beamten hätten in der Nacht zum 13. August in ihrem Streifenwagen einen offenbar aufgemotzten Motorroller über die Jöllenbecker Straße im Bielefelder Westen verfolgt. Kurz nachdem die Polizisten ihren Wagen an der Seite abgestellt hätten, sei der Roller mit dem Fahrer (20) und einem Sozius vor das Heck des Streifenwagens geprallt.

Das Handyvideo eines von einem Balkon filmenden Partygastes, das sich rasant im Internet verbreitet hatte, zeigt das Geschehen ganz anders. Demnach überholt der Streifenwagen, ein Mercedes-Van, mit Blaulicht den Roller, wird auf den Gehweg gesteuert und mit quietschenden Reifen zum Stehen gebracht.

Der mutmaßlich unter Drogen stehende Rollerfahrer macht weder Anstalten zum Ausweichen oder Bremsen und kracht knallend vor den Streifenwagen, wie das Video zeigt. Sofort springt ein Polizist aus der Beifahrertür und reißt die beiden Personen vom stehendem Roller zu Boden. Dann kommt dem Uniformierten ein Kollege von der Fahrerseite des Autos zu Hilfe.

Ort des Geschehens war, anders als vom Pressebericht der Polizei suggeriert, nicht die Jöllenbecker Straße, sondern die angrenzende Apfelstraße. Der Rollerfahrer war bei der Verfolgungsfahrt auf den Gehweg ausgewichen und von der Jöllenbecker Straße am Nordparkcenter in die Apfelstraße abgebogen, bestätigte jetzt Polizeisprecher Fabian Rickel.

Strafrechtliche Vorermittlungen laufen

Ungefähr in Höhe der letzten Parkplatzzufahrt zum Einkaufscenter kurz vor der Einmündung zur Paul-Meyerkamp-Straße in Richtung Nordpark kommt es dann zum Auffahrunfall mit dem Streifenwagen. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden an beiden Fahrzeugen mit etwa 3300 Euro an.

Die beteiligten Polizisten - der Staatsanwaltschaft zufolge zwei Kommissare und eine Polizeischülerin - sind nach ihrer offenbar falschen Unfalldarstellung im Einsatzbericht inzwischen in den Innendienst versetzt worden.

Auch gegen den Rollerfahrer wird ermittelt Foto: Gegen den 20-jährigen Bielefelder, der am frühen Morgen des 13. August unter Drogen stehend auf einem getunten Motorroller vor der Besatzung des Streifenwagens geflohen sein soll, wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Akte von der Polizei liege mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld vor, sagte Sprecher Philipp Kalbertodt. Die Polizei hatte dem 20-Jährigen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis auf einem getunten Roller und Fahren unter Drogeneinfluss vorgeworfen. ...

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat laut Sprecher Philipp Kalbertodt ein Vorverfahren eingeleitet, um zu prüfen, ob es einen Anfangsverdacht wegen einer Straftat gegen den Fahrer des Polizeiwagens geben könnte. Ob weitere Ermittlungen gegen den zweiten Kommissar und die Polizeischülerin folgen, steht noch nicht fest. "Die Akte ist frisch von der Polizei eingetroffen. Es wird sich in den nächsten Tagen ergeben, in welche Richtungen ermittelt wird", sagte der Sprecher.

Die SPD im Düsseldorfer Landtag hat unterdessen den besagten Bericht über die mutmaßlich falsche Unfalldarstellung der Bielefelder Polizisten für den Innenausschuss des NRW-Landtages angefordert, der am 22. September tagt. Innenminister Herbert Reul hatte bereits gesagt, dass sich aus dem Video deutliche Zweifel am polizeilichen Vorgehen ergeben würden.