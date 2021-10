Umfrage für NRW: SPD deutlich vor der CDU

Düsseldorf (dpa/lnw)

Rund sechseinhalb Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegt die SPD in einer weiteren Umfrage klar vor der regierenden CDU. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des «Bonner General-Anzeigers» käme die SPD auf 30 Prozent der Wählerstimmen und die CDU auf 24 Prozent. Die Grünen würden nach einem Höhenflug im Frühling nur noch 16 Prozent erreichen, die FDP 13 Prozent und die AfD 8 Prozent. Die Online-Umfrage lief vom 15. Oktober bis diesen Freitag (29.10.). Am Mittwoch wurde der neue Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) im Landtag gewählt.

Von dpa