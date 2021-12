UEFA bestätigt Demirbay-Sperre

Leverkusen (dpa)

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss in der Europa League bis zum Achtelfinal-Rückspiel auf Mittelfeldspieler Kerem Demirbay verzichten. Der 28-Jährige hatte im Gruppen-Duell der Rheinländer mit Betis Sevilla am 4. Spieltag die Rote Karte gesehen und war draufhin von der Europäischen Fußball-Union für drei Partien gesperrt worden. Bayer 04 wollte die Sperre reduzieren, doch die UEFA bestätigte das Strafmaß, wie Leverkusen am Mittwoch mitteilte.

Von dpa