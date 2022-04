Überfall auf 82-Jährige: DNA-Spur führt zu Tatverdächtigem

Lennestadt (dpa/lnw)

Aufgrund von DNA-Spuren am Tatort hat die Polizei rund zwei Jahre nach einem Überfall auf eine 82-Jährige in Lennestadt einen Tatverdächtigen festgenommen. Laut Mitteilung der Ermittler von Donnerstag sitzt ein 58-Jähriger in Frankreich in Haft. Ziel sei seine Auslieferung, teilte die Polizei in Olpe mit.

Von dpa