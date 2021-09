Über 50 Hunde- und Katzenbabys in Transporter gestoppt

Eschweiler (dpa/lnw)

Einen Tiertransporter mit in Boxen zusammengepferchten Hunde- und Katzenbabys hat die Polizei auf der Autobahn 4 bei Eschweiler gestoppt. Der 50 Jahre alte Fahrer hatte keine Impfnachweise oder Dokumente für seine «jaulende und fiepende Ladung», wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. 30 Hundewelpen und 23 kleine Katzen im Alter von rund sechs bis sieben Wochen hätten Beamte dicht gedrängt in dem Fahrzeug entdeckt. Sie kamen in ein Tierheim. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz, hieß es.

Von dpa