Über 100 in der 30er-Zone: Polizei stoppt zwei Männer

Nach einer rasanten Verfolgungsjagd mit einem gestohlenen Auto hat die Polizei in Köln zwei 19-Jährige festgenommen. Einer Streifenwagenbesatzung sei am Dienstagmorgen ein Kleinwagen mit mangelhafter Beleuchtung aufgefallen, berichteten die Beamten. Dem Fahrer seien Anhaltezeichen gegeben worden, der diese aber missachtet habe. Es kam zu einer Verfolgung, bei der der verdächtige Wagen zum Teil mit mehr als 100 Stundenkilometern durch eine 30er-Zone gerast sei.

Nach Ende der Verfolgung ließen die beiden Tatverdächtigen das Auto den Angaben zufolge zunächst mit aufgerissenen Türen zurück und flüchteten zu Fuß. Einer der beiden 19-Jährigen wurde danach in einem Gebüsch gefunden. Der mutmaßliche Fahrer gab nach Angaben der Polizei an, er habe Cannabis, Kokain und Alkohol konsumiert. Der mutmaßliche Beifahrer lief einer weiteren Streife in die Arme.