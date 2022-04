U-Haft für Vater nach mutmaßlicher Entführung von Sohn

Pforzheim (dpa)

Ein 50-Jähriger, der seinen Sohn nach Panama entführt haben soll, ist in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Pforzheim am Mittwoch bestätigte, wurde er einem Haftrichter in Frankfurt - wo er ins Land kam - vorgeführt. Der erließ U-Haft. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der Mann demnächst in ihren Zuständigkeitsbereich verlegt wird. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten»/«Pforzheimer Kurier» darüber berichtet.

Von dpa