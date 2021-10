U-Ausschuss zur NRW-Hochwasserkatastrophe konstituiert sich

Düsseldorf (dpa)

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen soll am Freitag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Diese sei nach der Plenarsitzung geplant, teilte eine Sprecherin der FDP-Landtagsfraktion am Dienstag auf Anfrage mit. Für den Vorsitz hat die FDP den Abgeordneten Ralf Witzel vorgeschlagen. Turnusgemäß bekommt die FDP bei diesem U-Ausschuss den Vorsitz. Die Ausschussmitglieder aus allen fünf Fraktionen sollen am Mittwoch vom Landtag gewählt werden.

Von dpa