Twitter-Trend #JungeFrau: Laschet weist Vorwürfe zurück

Nach einem Interview von WDR-Moderatorin Susanne Wieseler mit Armin Laschet gibt es bei Twitter seit Donnerstagabend eine Debatte unter dem Hashtag #JungeFrau. Viele Nutzer glauben, in dem hitzigen Dialog mit der Moderatorin den NRW-Ministerpräsidenten Laschet «Entschuldigung, junge Frau» sagen zu hören und kritisieren das als nicht angemessen.

Der CDU-Chef wies den Vorwurf am Freitag in Düsseldorf zurück: «Der Satz ist nicht gefallen. Er gehört übrigens auch nicht zu meinem Sprachgebrauch, und die Moderatorin hat das ja inzwischen selbst klar gestellt.» Was Laschet stattdessen gesagt hatte, ließ er offen.

Wieseler hatte Laschet mit mehreren Tweets in Schutz genommen und noch am Donnerstagabend geschrieben: «Allerdings: Ich höre gar nicht, dass er das wirklich sagt.»

Eine WDR-Sprecherin teilte auf Anfrage mit: «Die Interpretation des Gesagten überlassen wir gerne unserem Publikum.»

Am Freitagmorgen kommentierte Wieseler die Deutung des «Spiegel»-Journalisten Markus Feldenkirchen, dass Laschet einfach nur rheinisch gesprochen und ihren Namen vielleicht wegen der «guten, scharfen Interviewführung» vergessen habe, mit: «Sehe ich auch so - und hoffe, dass es diesen kausalen Zusammenhang gibt.»

Laschet, Kanzlerkandidat der Union, war zur WDR-Sendung «Aktuelle Stunde» zugeschaltet, um über die Hochwasser-Katastrophe zu sprechen. Das Interview drehte sich sofort um den Klimaschutz, Laschet reagierte auf Wieselers Fragen teilweise gereizt.