Tumult vor Karnevalszelt - Großeinsatz der Polizei in Menden

Menden (dpa)

Zu einer Karnevalsfete in Menden im Sauerland ist die Polizei am Samstagabend mit einem Großaufgebot ausgerückt, weil zu viele Menschen zeitgleich in das Festzelt drängten. Die Wartenden hätten die Gäste vor ihnen immer weiter nach vorne gedrängt, sagte Polizeisprecher Marcel Dilling. Drei Menschen mussten wegen Kreislaufschwierigkeiten behandelt werden. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.

Von dpa