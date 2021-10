Trübes Wetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Offenbach (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen ist am Dienstag mit trübem Wetter zu rechnen. Bei Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad wird es voraussichtlich stark bewölkt mit örtlich etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. In den höheren Lagen werden es demnach bis zu neun Grad. In der Nacht zum Mittwoch soll der Regen allmählich nachlassen, es bleibt jedoch bewölkt. Die Temperaturen in der Nacht sinken auf acht bis elf Grad. In der Eifel ist mit Tiefstwerten bis zu sechs Grad zu rechnen.

Von dpa