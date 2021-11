Trübes Herbstwetter in Nordrhein-Westfalen hält an

In Nordrhein-Westfalen gibt es am Dienstag Wolken und Sprühregen mit schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 bis 8 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt, und vor allem im Bergland ist mit Nebel zu rechnen. Die Tiefsttemperatur liegen bei 5 bis 3 Grad, in Hochlagen bei bis zu 1 Grad.

Am Mittwoch bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Im Verlauf des Tages kommt es aus Nordwesten zeitweise zu etwas Regen, zum Abend hin lockert es sich auf. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West führt in Ostwestfalen in höheren Kammlagen vereinzelt zu starken Böen.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 11 Grad, in Hochlagen bei um die 6 Grad. In der Nacht auf Donnerstag bleibt es bewölkt bei Tiefstwerten von 6 bis 2 Grad. In Ostwestfalen kommt es nachts vereinzelt zu etwas Regen.