Trotz Oben-ohne-Fotos: Ex-Fotomodell will Polizistin werden

Ein ehemaliges Fotomodell klagt auf Einstellung in den nordrhein-westfälischen Polizeidienst. Die Klägerin hatte sich beworben, war aber wegen «Zweifeln an ihrer charakterlichen Eignung» abgelehnt worden, berichtete das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Freitag.

