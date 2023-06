Trotz Abstieg: Hauptsponsor verlängert mit Bielefeld

Bielefeld (dpa/lnw)

Arminia Bielefeld hat trotz des Abstiegs in die 3. Liga den Vertrag mit seinem Hauptsponsor und Namensgebers des Stadions verlängern können. Das Unternehmen Schüco verlängerte den Kontrakt als Haupt- und Trikotsponsor bis 2025, teilte der Club am Donnerstag mit. Bereits seit 13 Jahren ist das Bielefelder Unternehmen Trikotsponsor des Vereins, der zuletzt in der Relegation der 2. Fußball-Bundesliga gegen Drittligist Wehen Wiesbaden unterlegen war und so innerhalb von nur zwei Jahren von der Bundesliga bis in die 3. Liga sportlich abgestürzt ist.

Von dpa