Trockenes, teils heiteres Wetter in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw)

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen ist in den kommenden Tagen trocken. Am Donnerstag ist es teils heiter, teils wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad, in Hochlagen bei 17 Grad.

Von dpa