Trickbetrüger erbeuten hohe Geldsumme

Wesel (dpa/lnw)

Eine 71-jährige Frau ist in Wesel auf Trickbetrüger hereingefallen. Dabei sei ein hoher Verlust entstanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Sonntag erhielt die Frau demnach einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Über mehrere Stunden hätte der Betrüger die Frau dazu aufgefordert, einen Briefumschlag mit Bargeld sowie ihrer Bankkarte und dem dazugehörigen Pin vor die Haustür zu legen. Die Frau hätte zudem einen größeren Betrag von ihrem Sparbuch abgehoben und ebenfalls vor die Tür gelegt. Wer das Geld schließlich abholte, war zunächst unbekannt. Über die Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

Von dpa