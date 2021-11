Treppensturz in Obdachlosenheim: Mordkommission ermittelt

Köln (dpa/lnw)

Nachdem ein 38-Jähriger bei einem Treppensturz in einer Kölner Obdachlosenunterkunft lebensgefährlich verletzt wurde, hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Der Bewohner soll von einem gleichaltrigen Mitbewohner unvermittelt von hinten attackiert worden und dann die Treppe hinuntergefallen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Sturz am Donnerstag sei der Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er sei in einem kritischen Zustand, hieß es.

Von dpa