Treffen vor der NRW-Wahl: Wüst gegen Kutschaty im TV-Duell

Drei Tage vor der Landtagswahl in Nordrhrein-Westfalen liefern sich die beiden aussichtsreichsten Spitzenkandidaten am Donnerstagabend (20.15 Uhr) einen Schlagabtausch. In Solingen treffen Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst (CDU) und sein SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty in der WDR-«Wahlarena» aufeinander.

Beide werden 75 Minuten lang von den WDR-Chefredakteurinnen Ellen Ehni und Gabi Ludwig live zu Kernthemen der Landespolitik befragt. Die «Wahlarena» ist das einzige TV-Duell beider Wettbewerber. In zahlreichen Umfragen der vergangenen Wochen lagen CDU und SPD eng beieinander.

In der vergangenen Woche hatte es bereits eine «Wahlarena» mit den Spitzenkandidaten aller fünf Landtagsparteien gegeben. Freitag und Samstag steht dann bei CDU, SPD, FDP und Grünen der offizielle Wahlkampfabschluss mit parteipolitischer Bundesprominenz in Köln, Düsseldorf und im Münsterland an.