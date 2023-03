Transporter prallt auf A1 auf Lkw: Zwei Verletzte

Ein Transporter krachte am Montagabend in einen vorausfahrenden Sattelzug, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Frontbereich des Transporters wurde dabei so stark deformiert, dass der Beifahrer schwer verletzt eingeklemmt wurde. Er und der Fahrer des Transporters wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke in Richtung Dortmund musste für anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Die Unfallursache war zunächst unklar. Nach Angaben der Feuerwehr war der Transporter mit hoher Geschwindigkeit auf den Sattelzug aufgefahren.