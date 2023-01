Transporter-Fahrer hält mitten auf Autobahn und schläft ein

Der Fahrer eines Kleintransporters hat sich in der Neujahrsnacht den mittleren Fahrstreifen der Autobahn 2 als Schlafplatz ausgesucht.

Polizisten der Autobahnpolizei Herford fanden den Fahrer in Richtung Hannover schlafend am Steuer vor, wie das Polizeipräsidium Bielefeld am Sonntagabend mitteilte. «Nur durch Glück war es nicht zu einem Unfall mit nachfolgenden Verkehrsteilnehmern gekommen.» Der 43-Jährige sei geweckt worden. Er sei von einer Silvesterfeier gekommen und «scheinbar stark alkoholisiert gewesen». Polizisten fuhren danach den Kleintransporter von der Fahrbahn. Der Führerschein des Mannes sei sichergestellt worden.