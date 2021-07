Transfer perfekt: Okugawa unterschreibt in Bielefeld

Der Transfer von Mittelfeldspieler Masaya Okugawa zum Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld ist endgültig perfekt. Der 25-Jährige war von den Ostwestfalen im Januar von Österreichs Serienmeister RB Salzburg ausgeliehen worden und unterzeichnete nun bei der Arminia einen Vertrag bis 30. Juni 2024. «Er hat in den letzten Monaten nachgewiesen, dass er in der Bundesliga eine richtige Verstärkung für uns ist und auch charakterlich hervorragend zu unserer Mannschaft passt», sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in einer Clubmitteilung. Die Einigung über den Wechsel hatte es bereits Ende Juni gegeben.

Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt. Okugawa absolvierte für die Arminia in der Rückrunde der vergangenen Saison 13 Spiele, erzielte dabei einen Treffer und bereitete zwei vor. In den letzten Wochen hatte er eine Trainings- und Testspielerlaubnis für Bielefeld. «Masaya ist ein sehr intelligenter, fleißiger und kampfstarker Spieler, der es schafft, aus dem Mittelfeld heraus für Torgefahr zu sorgen. In einer Fußballschlacht willst Du ihn auf deiner Seite haben», sagte Arminia-Trainer Frank Kramer. In der Saison 2018/19 war er bereits an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen.