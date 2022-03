Trampeltier-Junges "Hope" ist noch wacklig auf den Beinen

Wenige Tage vor dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine wurde im Allwetterzoo Münster ein Trampeltier geboren. Das Tierpfleger-Team gab dem Jungtier den Namen "Hope" - in der Hoffnung auf ein baldiges Ende des bewaffneten Konflikts.

Der Allwetterzoo in Münster freut sich über Nachwuchs bei den Trampeltieren. Das am 22. Februar kurz vor Ausbruch des Ukraine-Krieges geborene Mini-Kamel wurde auf den Namen "Hope" getauft.

Ihr Name steht für die Hoffnung auf ein baldiges Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. "Hope" taufte das Team um Tierpflegerin Mareika den jüngsten Spross der Trampeltier-Familie im Allwetterzoo in Münster.

MEHR ZUM THEMA Newsblog: Krieg in der Ukraine Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ohne Durchbruch zu Ende gegangen

Das wollige Mini-Kamel sei am vergangenen Dienstag, kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine, geboren worden, teilte der Zoo am Montag auf dpa-Anfrage mit. Mama "Shaya" kümmere sich fürsorglich um ihr viertes Fohlen und weiche "Hope" kaum von der Seite.

Schnell Einigkeit beim Namen "Hope"

Papa "Herr Wittmann", der mit fünf Stuten in Münster lebt, kann seine Kleine bislang nur aus der Nachbarschaft begutachten. Noch befinde sich "Hope" in einem abgetrennten Mutter-Kind-Gehege, sei manchmal noch etwas wackelig auf den Beinen und noch zu klein, um bei den Großen mitzumischen.

Über den Namen sei man sich schnell einig gewesen, als der Vorschlag kam. "Im Moment sehnt sich, glaube ich, jeder nach schönen Dingen und auch nach Frieden. Dementsprechend fanden wir den Namen sehr passend", sagte die Pflegerin laut "Bild"-Zeitung.