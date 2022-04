Trainer Rose sieht BVB in Bringschuld: «Erwarten Sieg»

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmunds Fußball-Trainer Marco Rose sieht sein Team nach der schwachen Vorstellung beim 1:4 gegen RB Leipzig in der Bringschuld. «Die Enttäuschung war sehr groß. Es prasselt viel auf uns ein. Am Freitag haben wir die Chance, das ein Stück weit zu relativieren und es in eine andere Richtung zu lenken», sagte der Coach vor dem Spiel des Tabellenzweiten (20.30 Uhr/DAZN) in Stuttgart.

Von dpa